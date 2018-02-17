Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных авто случилось 17 февраля около 13.30 на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград.
На трассе в 10 километрах от Камышина две фуры собрали огромную пробку
17.02.2018 17:31
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На трассе в 10 километрах от Камышина две фуры собрали огромную пробку. Это дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных авто случилось 17 февраля около 13.30 на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград.
В результате столкновения перекрыто движение и в сторону Волгограда, и в сторону Камышина.
– Две фуры столкнулись и полностью перегородили движение в обоих направлениях. Пробка на несколько километров, – прокомментировал свое видео Сергей С.
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