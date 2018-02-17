Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных авто случилось 17 февраля около 13.30 на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград.

На трассе в 10 километрах от Камышина‍ две фуры собрали огромную пробку. Это дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных авто случилось 17 февраля около 13.30 на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград.

В результате столкновения перекрыто движение и в сторону Волгограда, и в сторону Камышина.