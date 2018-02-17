В 2017 году ГИБДД выдала всего 1,33 млн водительских удостоверений

В 2017 году в России молодых водителей стало на 1,33 млн больше, именно столько было выдано новых водительских удостоверений.

По данным «Коммерсантъ», за прошлый год было оформлено 1,07 млн водительских документов категории В.

В общей сложности ГИБДД выдала 1,33 млн водительских удостоверений. При этом в 2015 году ГИБДД оформила 1,87 миллионов, а в 2016 году свыше двух миллионов.

Отдельно в отчете было отмечено, что несмотря на сокращение выпускников автошкол автопарк РФ в 2017 году вырос на 4,5% до 59,7 млн машин.