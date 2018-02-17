Porsche назвала Топ-5 автомобилей с самым крутым звуком

В компании Porsche подготовили необычный рейтинг, в котором они рассказали об автомобилях, получивших самый крутой звук выхлопа.

В рейтинге оказались разные автомобили и стоит отметить, что автомобили Porsche всегда славились своим «породистым» звучанием. Так, на первое место был определен легендарный 911 Carrera RS 2.7, выпуск которого был ограничен.

На второй строчке расположился гоночный автомобиль 550 Spyder. Его приводил в движение 110-сильный двигатель. Эта машина в свое время была популярна, а с таким мотором она занимала лидирующие позиции во многих соревнованиях.

Третье место в Топ-5 автомобилей с самым крутым звуком досталось новому 911 GT3 RS, получившему четырёхлитровый шестицилиндровый двигатель, который выдаст 500 лошадиных сил мощности.

На четвертой строчке располагается 918 Spyder, а в пятерку рейтинга попал Carrera GT, оснащенный десятицилиндровым мотором объёмом 5,7 литра.



