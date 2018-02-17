Как сообщают очевидцы, машина вспыхнула, едва отъехав от заправочной станции.

Иномарка с водителем взорвалась около АЗС в Нижневартовске. Инцидент произошел напротив ТЦ «Меридиан». Как сообщают очевидцы, машина вспыхнула, едва отъехав от газовой заправочной станции около 02:00 17 февраля. Машина остановилась на повороте и взорвалась.

Огонь вспыхнул за считанные секунды, но водитель успел покинуть салон. Предварительно установлено, что взрыв могла вызвать неисправная система газового оборудования, установленная в машине.

На место происшествия выехал пожарный расчет, который справился с возгоранием в считанные минуты.