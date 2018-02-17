Вазовский «робот» АМТ получил «ползучий» режим

Как передает «Клуб Лада Веста», режим CREEPING MODE теперь доступен для автомобилей Lada с 1,8-литровым 122-сильным мотором.

Этот режим позволяет автомобилю начинать медленно двигаться, как только водитель убирает ногу с педали тормоза.

Это очень удобная функция, особенно в крупных городах, где постоянно на дорогах пробки.

Ранее на «роботе» для начала движения водитель переносил ногу с педали тормоза на педаль акселератора, сейчас управление роботизированной коробки стало идентичным классическому «автомату». При этом CREEPING MODE на «вазовском автомате» работает и в режиме заднего хода.