Инженеры российской компаний добавили роботизированную трансмиссию «ползущий режим» (CREEPING MODE).
Вазовский «робот» АМТ получил «ползучий» режим
17.02.2018 16:01
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Как передает «Клуб Лада Веста», режим CREEPING MODE теперь доступен для автомобилей Lada с 1,8-литровым 122-сильным мотором.
Этот режим позволяет автомобилю начинать медленно двигаться, как только водитель убирает ногу с педали тормоза.
Это очень удобная функция, особенно в крупных городах, где постоянно на дорогах пробки.
Ранее на «роботе» для начала движения водитель переносил ногу с педали тормоза на педаль акселератора, сейчас управление роботизированной коробки стало идентичным классическому «автомату». При этом CREEPING MODE на «вазовском автомате» работает и в режиме заднего хода.
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