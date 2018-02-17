Полицейские задержали нарушительницу и выяснили, что автомобиль ей не принадлежит.
Угнала авто у пьяного друга и попала в ДТП автоледи из Комсомольска
Угнала авто у пьяного друга и попала в ДТП автоледи из Комсомольска. В результате ночных покатушек 25-летняя девушка протаранила иномарку, в результате чего и была задержана сотрудниками ДПС.
Не обнаружив у автомобилистки документов на машину, полицейские доставили ее в отделение. Там выяснилось, что машина принадлежит ее знакомому. В тот день девушка была у него в гостях, а. когда пьяный друг уснул, взяла ключи от авто и поехала кататься.
Теперь машину вернули законному владельцу а злоумышленницу поместили в спецприемник.
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автотранспортом», — сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.