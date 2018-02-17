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Угнала авто у пьяного друга и попала в ДТП автоледи из Комсомольска

ДТП
17.02.2018 16:03
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Полицейские задержали нарушительницу и выяснили, что автомобиль ей не принадлежит.

Угнала авто у пьяного друга и попала в ДТП автоледи из Комсомольска. В результате ночных покатушек 25-летняя девушка протаранила иномарку, в результате чего и была задержана сотрудниками ДПС.

Не обнаружив у автомобилистки документов на машину,  полицейские доставили ее в отделение. Там выяснилось, что машина принадлежит ее знакомому. В тот день девушка была у него в гостях, а. когда пьяный друг уснул, взяла ключи от авто и поехала кататься.

Теперь машину вернули законному владельцу а злоумышленницу поместили в спецприемник.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автотранспортом», — сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

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