Полицейские задержали нарушительницу и выяснили, что автомобиль ей не принадлежит.

Угнала авто у пьяного друга и попала в ДТП автоледи из Комсомольска. В результате ночных покатушек 25-летняя девушка протаранила иномарку, в результате чего и была задержана сотрудниками ДПС.

Не обнаружив у автомобилистки документов на машину, полицейские доставили ее в отделение. Там выяснилось, что машина принадлежит ее знакомому. В тот день девушка была у него в гостях, а. когда пьяный друг уснул, взяла ключи от авто и поехала кататься.

Теперь машину вернули законному владельцу а злоумышленницу поместили в спецприемник.