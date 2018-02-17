Эксперты составили рейтинг Топ-5 недооцененных автомобилей

Зарубежные автоэксперты подготовили небольшой рейтинг, в который вошли недооцененные по их мнению автомобили. Основной для Топ-5 стали продажи автомобилей.

Так, одним из таких автомобилей оказался BMW 6 Series, который создавался для любителей быстрой езды, но при этом он является чуть ли не единственным авто, который пользуется наименьшей популярностью среди других моделей компании.

Кроме этого, стоит отметить и версию MW M6 Gran Coupe, которая является претендентом на звание лучшего в мире в своем классе. Следующим в списке оказался Chrysler 200, у которого отметили привлекательный дизайн, а также раннюю популярность.

Но в итоге автомобиль был недооценен в связи с тем, что получил тесный салон, а позже и вовсе в компании заявили о прекращении его выпуска, признав, что машина действительно оказалась провальной.

Mini Paceman также не понравился автомобилистам в связи с тем, что он имеет очень оригинальный дизайн, несмотря на его роскошь и практичность.

Что касается Mazda CX-9, то популярность этого кроссовера оказалось очень низкой, а вот конкретных причин такого события эксперты назвать не могут.

Также в пятерке оказался BMW i3. Это современный автомобиль с большим количеством систем и опций, но с малым запасом хода, что и делает его не привлекательным для покупки.