Такие данные приводит аналитическое агентство Автостат, которое сообщает, что в январе текущего года на рынке Дальневосточного ФО было реализовано 756 новых автомобилей, что на девять процентов больше, чем в январе 2016 года.
УАЗ «Патриот» в январе стал лидером на авторынке ДФО
16.02.2018 20:40
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Лидером на рынке ДФО стал УАЗ «Патриот», который в январе разошелся тиражом в количестве 55 единиц.
На втором месте с минимальным отставанием оказался кроссовер Toyota RAV4 с результатом 54 проданных экземпляра.
В тройке лидеров расположился кроссовер Hyundai Creta. Объём продаж этой модели составил 41 ед.
В списке самых популярных автомобилей в регионе оказались: Toyota Land Cruiser Prado, LADA 4×4, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Nissan X-Trail, Toyota Hilux, Nissan Terrano.
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