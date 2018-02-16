Российские аналитики из Автостат провели новое исследование, которое показало, как и на сколько изменились цены на новые автомобили с 2014 года. Так, эксперты рассказали, насколько подорожали автомобили за три года.

Оказалось, что с сентября 2014 года по декабрь 2017 года стоимость автомобилей на первичном рынке выросла на 49%.

Одной из основных причин стало изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю. Согласно данным аналитиков, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года автомобили стали дороже сразу на 21%.

В прошлом году машины постепенно подорожали на пять процентов, а в текущем году рост может составить от пяти до семи процентов.

При этом стоит отметить, что уже в первый месяц 2018 года многие компании резко подняли цены на авто. В данном случае удорожание объясняется увеличением утилизационного сборка и повышение акцизов на авто.

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