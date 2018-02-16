Mercedes-Benz в Женеве представит первый серийный электрокар EQ C

В компании Mercedes-Benz анонсировали презентацию своего первого серийного электромобиля, который на рынке будет продаваться под брендом EQ и будет конкурентом в том числе и американскому Tesla Model X.

Согласно официальному анонсу, новинка будет представлена на Женевском автосалоне в следующем месяце. Первая модель получит название EQ C, а в продаже она появится в следующем году.

По предварительной информации, в основе нового кроссовера будет платформа EVA, а дизайнерские решения будут от прототипа Generation EQ Concept.

Предполагается, что и силовая установка EQ C достанется от концепта. Последний был оснащен двумя электромоторами.

Мощность электродвигателей составляла 402 л.с., а показатель крутящего момента 700 Нм. Запас хода кроссовера будет около 500 км.