Об этом советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок сообщил в социальной сети Facebook.
Американский дипломат отметил свое 30-летие покупкой старых ВАЗ-2106
15.02.2018 20:20
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Как рассказал американский дипломат, он всегда хотел стать владельцем автомобиля ВАЗ-2106, а в честь своего 30-летия он решился на покупку ВАЗ-2106 1987 года выпуска.
Отмечается, что этот автомобиль стал первым личным для советника.
Выбор именно этого автомобиля объясняется желанием выделится на фоне других.
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