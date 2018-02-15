Американский дипломат отметил свое 30-летие покупкой старых ВАЗ-2106

Об этом советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок сообщил в социальной сети Facebook.

Как рассказал американский дипломат, он всегда хотел стать владельцем автомобиля ВАЗ-2106, а в честь своего 30-летия он решился на покупку ВАЗ-2106 1987 года выпуска.

Отмечается, что этот автомобиль стал первым личным для советника.

Выбор именно этого автомобиля объясняется желанием выделится на фоне других.