В «АвтоВАЗе» намерены на 10% увеличить продажи в России в 2018 году

В прошедшем году российский автогигант увеличил продажи автомобилей Lada на 17%, вместе с этим выросла и выручка компании на 22%.

Но российской рынке в прошлом году было продано 311,5 тыс. автомобилей Lada, а это на 17% оказалось больше чем годом ранее.

Также в «АВТОВАЗе» было отмечено, что четыре модели марки вошли в ТОП-10 самых популярных в России. В список попали: Granta, Vesta, Largus и XRAY.

Помимо этого в прошлом году «АВТОВАЗ» увеличил экспорт комплектующих и автомобилей (+45%), а еще были освоены новые рынки – Китай, Куба и Иордания.

В 2018 году в компании рассчитывают увеличить продажи автомобилей на 10% и сохранить долю на рынке на уровне 2017 года.