Специалисты Mercedes-Benz разработают преемника для Land Rover Defender‍

Немецкая компания MBtech, водящая в состав Mercedes-Benz, будет помогать брянскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу в возрождении Land Rover Defender.

Британская компания Ineos Automotive и MBtech подписали соглашение о сотрудничестве. Последняя будет создавать для заказчика тестовые «мулы» и прототипы. К новому проекту MBtech привлечет 200 инженеров.

Их задача создать внедорожник, который будет очень похож на Defender, при этом у них не будет ничего общего.

Напомним, бизнесмен Джим Рэтклифф еще в позапрошлом году хотел частично выкупить сборочную линию и права на сборку Land Rover Defender, но его предложение было отклонено руководством британского автопроизводителя.