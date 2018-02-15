Сегодня на улице Гастелло было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Тройное ДТП устроила автоледи в Тамбове. Этот массовый дорожный инцидент произошел сегодня на улице Гастелло. Там 41-летняя женщина-водитель автомобиля Peugeot 107 не уступила дорогу «ВАЗ 21053», под управлением 35-летнего мужчины, который имел преимущество в движении.