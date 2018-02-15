Сегодня на улице Гастелло было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Тройное ДТП устроила автоледи в Тамбове
15.02.2018 15:43
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Тройное ДТП устроила автоледи в Тамбове. Этот массовый дорожный инцидент произошел сегодня на улице Гастелло. Там 41-летняя женщина-водитель автомобиля Peugeot 107 не уступила дорогу «ВАЗ 21053», под управлением 35-летнего мужчины, который имел преимущество в движении.
Автомобили столкнулись. От соударения иномарка по инерции отлетела и ударила «ВАЗ 21120», за рулем которого сидел 35-летний мужчина.
В результате аварии виновница ДТП получила травмы и самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью.
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