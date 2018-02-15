Авария со смертельным исходом произошла сегодня на Иннокентьевском мосту. Пострадавшая шла по проезжей части.

Пьяную женщину-пешехода сбили на Иннокентьевском мосту в Иркутске сегодня, 15 февраля. Там автомобилист за рулем Isuzu Forest совершил наезд на женщину, которая шла по проезжей части. Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП в группе «ДТП 38 RUS» соцсети «ВКонтакте»

По словам горожан, пострадавшая была в нетрезвом состоянии. Она шла по проезжей части в сторону Ново-Ленино. Ранее ее видели в районе «Города Мастеров», также идущей по проезжей части.

Из-за аварии скопилась огромная пробка на улице Олега Кошевого в сторону Иннокентьевского моста. Автомобили стоят от Узловой до въезда на мост. Средняя скорость не превышает 7 километров в час.