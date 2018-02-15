Toyota Camry нового поколения появится в РФ весной 2018 года‍

О новом поколении седана Toyota Camry ранее уже сообщалось, в том числе называлась предварительная дата выхода.

Если ранее говорилось, что автомобиль появился на российском рынке до конца года, то теперь появилась информация, что седан стоит ожидать уже весной этого года.

Как уже сообщалось, Toyota Camry нового поколения для России в дизайне не будет отличаться от версии, предназначенной для США или Китая, как это было ранее.

Более того, в нашей стране автомобиль предложат со старой моторной гаммой, о чем более подробно сообщалось ранее.

Список оборудования пополнится новыми системами и функциями, а также для автомобиля станет доступен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense P.

Сейчас предыдущее поколение Camry предлагается по цене от 1 377 000 рублей. Помимо появления Toyota Camry новой генерации, на российском рынке появился внедорожник Fortuner, оснащенный бензиновым мотором, а также появятся спецверсии Hilux и Corolla. Кроме этого в России появится обновленный минивэн Alphard.