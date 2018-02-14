В Украине продают уникальный спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3 тыс. долларов

Украинец выставил на продажу уникальный спорткар, который создавался на базе ВАЗ-2101.

За автомобиль, созданный умельцем просят всего три тысячи долларов США или чуть более 173 тысяч рублей.

Как рассказал продавец, работами над этой машиной он занялся еще в 1983 году. Длина этого автомобиля составляет 4,2 метра, а ширина будет 1,65 метра.

При таких габаритах вес машины 990 кг. Несмотря на все визуальные доработки, технически это все та же «копейка».

Так, в движение спорткар приводится тем же двигателем, что и в ВАЗ-2101, только максимальная скорость составляет 140 км/ч.