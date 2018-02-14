Компания «Хёндэ Мотор Компани» и «Автотор» подписали план запуска производства полного цикла коммерческих автомобилей.
Сборку Hyundai HD35 по полному циклу начнет калининградский «Автотор»
14.02.2018 19:32
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Как сообщает ТАСС, по полному циклу «Автотор» будет собирать грузовые автомобили Hyundai HD35. Речь идет о предприятии, расположенном в Калининградской области.
На предприятии в дальнейшем планируется осуществлять сборку девяти моделей. Также будет создано дополнительно 260 новых рабочих мест.
В рамках проекта с июня этого года начнется подготовка производственных линий для сборки Hyundai HD35 по полному циклу.
Сейчас на производственной площадке осуществляется сборка всей линейки автомобилей Hyundai, которые представлены на российском рынке. В числе таких моделей HD35, HD65, HD78, HD120, HD170.
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