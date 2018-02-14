Сборку Hyundai HD35 по полному циклу начнет калининградский «Автотор»

Как сообщает ТАСС, по полному циклу «Автотор» будет собирать грузовые автомобили Hyundai HD35. Речь идет о предприятии, расположенном в Калининградской области.

На предприятии в дальнейшем планируется осуществлять сборку девяти моделей. Также будет создано дополнительно 260 новых рабочих мест.

В рамках проекта с июня этого года начнется подготовка производственных линий для сборки Hyundai HD35 по полному циклу.

Сейчас на производственной площадке осуществляется сборка всей линейки автомобилей Hyundai, которые представлены на российском рынке. В числе таких моделей HD35, HD65, HD78, HD120, HD170.