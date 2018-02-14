Пешехода сбили насмерть на «Летчиках» в Севастополе, образовалась пробка

Ранним утром 14 февраля Пешехода сбили насмерть на «Летчиках» в Севастополе, в результате чего образовалась пробка. По данным ГИБДД, авария произошла на перекрёстке улицы Степаняна и проспекта Октябрьской революции.

27-летний мужчина за рулем иномарки Honda Civic на большой скорости сбил молодого человека, который переходил дорогу в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. В результате наезда пешеход, которому на вид было 20-25 лет, погиб на месте. Полиция устанавливает его личность.

В соцсетях очевидцы аварии сообщают, что машина двигалась на большой скорости:

«У меня балкон прям напротив ДТП! Только мужа на работу проводила, слышу свист такой, как-будто скорость сумасшедшая. Удар, ну я и вылетела на балкон. Смотрю, мужик вышел из машины, а в двух-трёх метрах — тело. Мужик даже не подошёл, пульс не проверил… Сразу за мобилу… Тут мужик какой-то подбежал, наорал и убежал. В 6.30 где-то это произошло. ГАИ быстро очень подъехали, буквально пять минут, а скорой долго не было, а как, наконец, явилась — накрыли и всё.»

Полиция ведет проверку обстоятельств аварии.