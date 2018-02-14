ДТП из-за женщины произошло в Сольцах, пострадал водитель «Ауди»

Дорожная авария с одним пострадавшим произошла накануне, 13 февраля, в Новгородской области.

ДТП из-за женщины произошло в Сольцах, в результате пострадал водитель «Ауди». Эта авария была зарегистрирована утром 13 февраля в Сольцах на улице Новгородской.

По данным ГИБДД, 35-летняя автоледи на «Тойоте Королла» не пропустила иномарку «Ауди 80» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Ауди» получил травмы, с которыми обратился в Солецкую ЦРБ.