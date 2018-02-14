Приобретение литых дисков для автомобиля: подбор, особенности, услуги магазина

После приобретения автомобиля владельцы используют различные постпродажные аксессуары, которые не прилагаются к нему производителем. Сюда относятся: аудиосистема, навигация, диски и другие устройства и приспособления. Некоторые производители комплектуют машину необходимыми элементами, но собственнику хочется добавить своему авто индивидуальности. Именно поэтому многие предпочитают установить на колеса новые литые диски. Они влияют на внешний вид автомобиля, а также на некоторые эксплуатационные характеристики. Владелец предпочитает купить литые диски, которые будут выглядеть оригинально, а также добавят машине солидности и оригинальности.

Раньше «литье» изготавливалось из магниевых сплавов. Изделия были не прочными и не долговечными. Сейчас для изготовления применяются алюминиевые сплавы, что позволило добиться увеличенной прочности, износоустойчивости и долговечности аксессуаров. Такие аксессуары практически полностью вытеснили с рынка свои штампованные аналоги и заняли прочные позиции на рынке. Кованые аксессуары обладают еще большей прочностью и позволяют избежать возникновения трещин и сколов. Купить литые диски в Москве можно дороже, нежели штампованные, но за разницу в цене пользователь получает множество преимуществ.

Преимущества литых дисков перед произведенными способом штамповки

Литые диски на автомобиль устанавливаются не только из эстетических соображений. Они обладают некоторыми достоинствами:

снижают общий вес колесной базы. Это приводит к улучшению управляемости автомобиля;

они более прочные. При механическом воздействии на колесо литой диск практически всегда сохраняет свою форму, не раскалывается и не гнется;

алюминий отличается высокой теплопроводностью, и применение литого диска на колесе способствует повышению эффективности срабатывания тормозов;

данные аксессуары более долговечные, нежели штампованные аналоги;

автомобиль с дорогими дисками выглядит респектабельнее.

Современные производители предлагают купить литые диски в Москве различных размеров и рисунков. Пользователь приобретает аксессуары по собственному вкусу.

Приобретение литых дисков

Для пользователя важно, чтобы он мог купить качественные и недорогие колёса. Москва – город пресыщенный и автомобильный рынок может предложить широчайший ассортимент и цены различных категорий на изделия. Одним из поставщиков, который предлагает купить литые диски дешево в Москве является интернет-магазин Folmagaut.ru.

Особенности работы магазина Folmagaut:

возможность купить литые диски в Москве недорого. Магазин сотрудничает с производителями автомобильных аксессуаров, поэтому цены на сайте – выгодные и доступные;

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