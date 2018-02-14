«Форд» догнал «Мазду» в Саранске, есть пострадавший

Дорожный инцидент с одним пострадавшим произошел из-за несоблюдения дистанции в Ленинском районе столицы Мордовии.

«Форд» догнал «Мазду» в Саранске во вторник, 13 февраля. В этом дорожно-транспортном происшествии, есть пострадавший. К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась.

Как сообщает пресс-центр ГИБДД, авария произошла в Ленинском районе столицы Мордовии на проспекте Ленина около дома № 22. Там водитель «Форда», который не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Маздой».

В результате аварии пострадал ДТП водитель «Мазды». С ушибом мягких тканей правой скуловой области мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Оба водителя в момент аварии были трезвы.