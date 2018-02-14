Уходя от столкновения, женщина вырулила в столб и превратила машину в груду металла.

Автоледи жестко «обняла» фонарный столб на Театральной площади в Ростове. Этот дорожный инцидент, в котором пострадал человек, произошел ранним утром 14 февраля в донской столице.

По данным ГИБДД, авария случилась в04:00 на въезде на площадь. Там Hyundai Accent под управлением 20-летнего водителя начал обгон Mercedes, за рулем которого находилась 32-летняя автоледи. Во время маневра неопытный водитель задел иномарку слева.

Пытаясь уйти от столкновения, женщина резко вывернула руль внедорожника, улетев в столб. Столкнлвение было таким мощным, что передняя часть машины превратилась в кусок металла.

53-летний пассажир автомобиля Mercedes получил травмы.