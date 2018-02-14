Авария, в которой пострадал пешеход 1975 года рождения, произошла во вторник, 13 февраля, в Ухтинском районе Коми.

Мужчину, идущего по «зебре» сбила «Газель» под Ухтой. Этот дорожный инцидент произошел во вторник, 13 февраля, в Ухтинском районе Коми. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По данным полиции, около 18:00 на трассе «Ухта — Дальний» 38-летний мужчина за рулем автомобиля ГАЗ ехал в направлении поселка. В районе 4-го километра дороги он совершил наезд на пешехода, идущего по «зебре».

Пострадавший мужчина 1975 года рождения госпитализирован с ушибами и черепно-мозговой травмой.