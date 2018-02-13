Как выбирать наборы инструментов для авто

Сразу после покупки автомобиля нужно начинать искать наборы инструментов для авто. Они понадобятся для осмотра и ремонта в гараже, а также в дороге, когда возникают непредвиденные поломки. Такой комплект сможет сэкономить вам много денег на осмотрах в СТО, а также не раз спасти в пути. С ним вы даже будете чувствовать себя намного увереннее, ведь приятно знать, что нужные инструменты всегда под рукой. Нет смысла покупать все ключи, трещотки и прочие элементы по-отдельности. Покупка целого набора сэкономит вам много сил и времени. К его выбору нужно подойти очень ответственно, учитывая основные характеристики. Какие? Сейчас мы расскажем.

Основные критерии выбора

Покупая набор инструментов, нужно знать несколько важных фактов. Во-первых, существуют специализированные комплекты, предназначенные для конкретной марки автомобиля. Если вы нашли такой для своей «ласточки», то это лучший вариант для нее. Но проблема в том, что их выпускают в основном для дорогих иномарок. Во-вторых, размеры содержимых элементов имеют очень большое значение. Внимательно осмотрите все внутренние единицы. А именно: трещотки, торцовые головки, гаечные ключи и другое. Их размер должен подходить под ваши потребности и габариты авто. Можно найти множество универсальных комплектов, которые подходят практически для всех легковых автомобилей. В-третьих, ручные инструменты тоже могут быть некачественными. Поэтому покупайте модели только высокого качества и от проверенных производителей. Запомните, лучший материал для автоинструментов – это хром-ванадиевая сталь. С этим согласны как простые автолюбители, так и профессиональные мастера СТО. А самые лучшие производители наборов для ремонта авто – это INTERTOOL, STANLEY, TOPTUL или MIOL. Покупая их товары, вы можете не беспокоится о качестве или надежности всех элементов. Всемирно известные имена – это лучшая гарантия для вас.

Место для хранения и транспортировки

Может вы никогда и не задумывались, но кейс для инструментов – очень важный элемент набора. Это не просто привлекательная упаковка, а практичное и надежное место для хранения всех элементов. В основном его делают из пластика, редко попадаются модели из металла. Такой кейс должен быть очень прочным, чтоб не развалится под весом инструментов. Также все внутренние элементы должны быть хорошо закреплены, не болтаться и не выпадать с ячеек, чтоб не возникали проблемы во время транспортировки, а также чтоб инструменты не терялись.