Geely готовит к премьере новый седан Geely Emgrand SL

Китайская компания Geely расширяет свой модельный ряд и сейчас она готовит к премьере новый седан, который будет представлен в апреле на Пекинском автосалоне.

На сайте министерства промышленности Китая были опубликованы фотографии новой модели, а также указаны характеристики седана.

Он создан в соответствии с фирменным дизайном Geely. Модель зарегистрирована как Emgrand SL, но как она будет называться в серийной версии пока неизвестно.

Автомобиль получил следующие размеры: длина – 4 680 мм, ширина – 1 785 мм, высота – 1 460 мм. Размер колесной базы — 2 670 мм.

Моторная гамма Geely Emgrand SL будет состоять из литрового турбомотора с 136-сильной отдачей и 1,4-литрового ДВС мощностью 133 л.с. О стоимости и дате старта продаж Emgrand SL пока ничего неизвестно.