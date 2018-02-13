Китайский автопроизводитель сообщил о своих продажах на российском рынке за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Chery в России в январе выросли на 75%.

В количественном выражении показатель продаж составил 358 проданных авто.

Напомним, что сейчас модельный ряд марки представлен только кроссоверами среди которых Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2.

Больше всего россияне в январе выбирали автомобиль Tiggo 3, который занял долю в общем объёме продаж марки – 48%.

Между тем в компании отмечают, что в январе россияне приобрели 17 автомобилей через онлайн-магазин.