Российские аналитики из Автостат опубликовали статистику по продажам новых коммерческих автомобилей за январь.

Согласно опубликованным данным, российский рынок легких коммерческих машин в январе вырос на 12% и составил 6,9 тыс. единиц.

Чаще всего на рынке продавались автомобили марки GAZ, которая заняла долю 44%. Объём продаж компании составил 3 тыс. ед., что на 8,2% больше.

Автомобилей УАЗ в нашей стране было реализовано в количестве 1,4 тыс., что на 2,4% больше.

В тройке лидеров располагается LADA (621 ед.; +45,8%), а на четвертом и пятом месте оказались Ford (502 ед.; +48,5%) и Mercedes (464 ед.; -16,5%).

Среди моделей коммерческих авто лидерами по продажам в январе стали GAZ Gazelle Next, УАЗ 3909, GAZ 3302, LADA Largus VU и Ford Transit.