Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам грузовых автомобилей за январь, опубликованные агентством Автостат.

Как сообщают аналитики, продажи грузовых автомобилей в России в январе выросли на 35,9% до 4 800 проданных единиц.

Большая часть продаж пришлась на грузовые автомобили КамАЗа, которые заняли 30-процентную долю или 1,5 тыс. проданных ед. в январе, что на 5,6% меньше.

Автомобилей GAZ было продано в количестве 587 единиц, что на 47,9% больше. В тройке лидеров оказался Volvo с результатом 406 ед., а это на 141,7% больше.

В первой пятерке оказались: Scania (395 ед.; +97,5%) и MAZ (359 ед.; +79,5%). Самыми популярными моделями стали KAMAZ 43118, GAZ Gazon Next, Volvo FH, KAMAZ 65115 и Mercedes-Benz Actros.