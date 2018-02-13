Мужчина на снегоходе в райцентре Усть-Камчатк не уступил дорогу грейдеру и попал в больницу.

Снегоходчик попал под грейдер на Камчатке и получил травмы. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в понедельник в десятом часу вечера возле дома №52 по улице Горького в Усть-Камчатске.

По данным полиции, 25-летний горожанин, управляя снегоходом «Поларис» без водительских прав, выехал с пересечённой местности на проезжую часть. Там в это время ехал автогрейдер под управлением 44-летнего мужчины.

Снегоход столкнулся с и коммунальной машиной. В результате столкновения 25-летний снегоходчик получил травмы и был отпущен на амбулаторное лечение.