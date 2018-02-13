Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 55-летний пешеход, бяло зафиксировано 12 февраля в Пудожском районе Карелии.
Дальнобойщик в Карелии покалечил пешехода на трассе
13.02.2018 13:55
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Дальнобойщик в Карелии покалечил пешехода на трассе. Эта авария произошла на 475 км автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» в Пудожском районе республики. Пострадавший, 55-летний мужчина, госпитализирован с травмами.
По сведениям ГИБДД, 32-летний водитель грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом совершил наезд на 55-летнего мужчину. Пешеход шел по обочине в попутном направлении.
В результате аварии пострадавший пешеход был госпитализирован в больницу. Полиция ведет проверку по данному ДТП.
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