Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 55-летний пешеход, бяло зафиксировано 12 февраля в Пудожском районе Карелии.

Дальнобойщик в Карелии‍ покалечил пешехода на трассе. Эта авария произошла на 475 км автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» в Пудожском районе республики. Пострадавший, 55-летний мужчина, госпитализирован с травмами.

По сведениям ГИБДД, 32-летний водитель грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом совершил наезд на 55-летнего мужчину. Пешеход шел по обочине в попутном направлении.