Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего было зафиксировано накануне в селе Носим Усть-Куломского района Коми.

Неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Усть-Куломском районе. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано утром 12 февраля в селе Носим.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, в 7.05 утра неустановленный водитель, двигаясь на неустановленной машине по улице Советская, сбил ребенка 2009 года рождения. Несовершеннолетний в момент аварии шел в попутном направлении.

Мальчик получил сотрясение головного мозга. Он направлен на домашнее лечение.

Теперь Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП. Водитель, который скрылся с места аварии, объявлен в розыск.