На место дорожно-транспортного происшествия, которое было зафиксировано в минувший понедельник в Керчи, приезжал наряд МЧС для ликвидации причин аварии.
Автоледи на иномарке врезалась в столб в Керчи
13.02.2018 13:32
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Автоледи на иномарке врезалась в столб в Керчи на ул. Ворошилова. Автомобиль в результате аварии превратился в груду металла, а девушка-водитель получила травмы. Для ликвидации аварии привлекались силы МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, девушка за рулем внедорожника «Chevrolet» потеряла управление и протаранила столб.
Спасатели из 15-ой пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым провели необходимые мероприятия.
Медики скорой помощи оказали пострадавшей 1984 г.р. первую медицинскую помощь на месте, но от госпитализации девушка отказалась.
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