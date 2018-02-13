На место дорожно-транспортного происшествия, которое было зафиксировано в минувший понедельник в Керчи, приезжал наряд МЧС для ликвидации причин аварии.

Автоледи на иномарке врезалась в столб в Керчи на ул. Ворошилова. Автомобиль в результате аварии превратился в груду металла, а девушка-водитель получила травмы. Для ликвидации аварии привлекались силы МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, девушка за рулем внедорожника «Chevrolet» потеряла управление и протаранила столб.

Спасатели из 15-ой пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым провели необходимые мероприятия.

Медики скорой помощи оказали пострадавшей 1984 г.р. первую медицинскую помощь на месте, но от госпитализации девушка отказалась.