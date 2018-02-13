Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Твери. Об этом дорожном инциденте, который случился во вторник, 13 февраля, на пересечении пр-та Чайковского и Спортивного переулка, сообщали очевидцы.

Фото с места аварии появились в паблике «Увидено в Твери«. Как видно на снимках, два автомобиля «Мицубиси» и «Джили» столкнулись так, что у одной из иномарок практически полностью отсутствует передняя часть.

По словам очевидцев, один из автомобилистов не пропустил встречную иномарку при повороте налево.

Несмотря на серьезные механические повреждения, в ДТП никто не пострадал.