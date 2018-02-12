Как выбрать поддержанный фургон ГАЗель

Бюджет на покупку коммерческого автомобиля часто сильно ограничен. В таких условиях предприниматели приходят к решению о покупке поддержанного транспортного средства. И традиционным лидером становятся грузовые авто линейки ГАЗель. Почему именно они становятся основой коммерческого автопарка и как выбрать автомобиль, который будет справляться с поставленными задачами в полном объеме без переплат?

Частые проблемы поддержанных фургонов ГАЗель

Большинство владельцев «выжимает» максимум из автомобиля. Пренебрежение правилами эксплуатации, экономия на топливе и обслуживании – все это приводит к серьезным проблемам. За привлекательной ценой фургонов с пробегом на вторичном авторынке часто скрываются:

Неисправности электрооборудования. Реальный эксплуатационный ресурс электроники в авто этой марки составляет около 50000 км пробега. Из-за контакта заднего освещения с дорожной грязью и реагентами, детали нужно часто менять.

Ржавление элементов кузова. До появления модели NEXT, все ГАЗели были очень восприимчивы к ржавчине. При отсутствии элементарного ухода, коррозии подвергались и капот, и борта, и элементы моторного отсека. Также замене подлежит тент бу ГАЗели.

Проблемы с ходовой. Чаще выражаются в сильном износе задней подвески и шумной работе рессор из-за отсутствия прокладки между листами. Без контроля за качеством смазки и давлением в шинах быстро изнашиваются колеса со ступицами.

Значительно меньше рисков при покупке фургона ГАЗель бу у официального дилера. Автомобили проходят предпродажную подготовку и проверку. Таким образом, состояние позволяет использовать транспортное средство сразу после покупки без дополнительных вложений. Еще одним преимуществом является возможность приобретения без привлечения собственных средств.

Как это сделать?

Если рассматривать на примере программы http://www.belgaz.by/financial-programs/leasing/, можно купить ГАЗ в лизинг на выгодных условиях. Клиент получает выбранную модель из линейки с пробегом с минимальным первоначальным взносом. Услуга доступна и для юридических лиц, и для предпринимателей, а требования к лизингополучателю значительно ниже в сравнении с условиями кредитных программ. При условии коммерческого использования, переплаты по лизингу оптимизируются за счет налоговых льгот и отсутствия затрат на ремонт в период действия договора.