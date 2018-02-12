«Заряженный» фастбек Hyundai i30 замечен на тестах

Специалисты компании Hyundai начали работать над новой версией фастбека, которую уже заметили во время тестов. Новинкой станет спортивная версия Hyundai i30 Fastback, которая получит турбированный двигатель от i30 N.

«Заряженная» версия фастбека будет с приставкой к названию N, а отличаться от обычной версии модели она станет перенастроенной подвеской, улучшенной тормозной системой, аэродинамическим обвесом кузова, а также выхлопной системой.

В движение такую модификацию будет приводить двухлитровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 275 лошадиных сил.

Ожидается, что презентация «заряженного» Hyundai i30 Fastback состоится в этом году, а продажи его стартуют в 2019 году.