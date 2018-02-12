Назван Топ-10 самых популярных автомобилей корпоративного сегмента

Корпоративный рынок немного отличается от обычного и в нем лидирующие позиции занимают автомобили, которые будут выгодны для бизнеса.

По этой причине в 2017 году самой продаваемой моделью стал универсал LADA Largus, который за год разошелся в количестве 9 889 ед. (+38,5%).

При этом с минимальным отставанием на втором месте располагается Hyundai Solaris – 9 884 ед. (+22%). Замыкает тройку в корпоративном сегменте Volkswagen Polo – 8 771 ед. (+11%).

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», четвертое и пятое место принадлежит KIA Rio и Skoda Rapid.

Эти модели были проданы в количестве 8 248 ед. (+48%) и 7 661 ед. (+43,5%) соответственно. Вторая пятёрка лидеров среди корпоративных клиентов выглядит следующим образом:

Toyota Camry – 7 631 ед. (+20%)

Renault Logan – 6 443 ед. (+23%)

Skoda Octavia – 6 079 ед. (+9%)

LADA Granta – 5 657 ед. (+34%)

LADA 4х4 – 5 100 ед. (+16,5%)

В целом за 2107 год корпоративные клиенты в России приобрели 202,6 тыс. новых легковых автомобилей (+20%).