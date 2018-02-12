Корпоративный рынок немного отличается от обычного и в нем лидирующие позиции занимают автомобили, которые будут выгодны для бизнеса.
Назван Топ-10 самых популярных автомобилей корпоративного сегмента
По этой причине в 2017 году самой продаваемой моделью стал универсал LADA Largus, который за год разошелся в количестве 9 889 ед. (+38,5%).
При этом с минимальным отставанием на втором месте располагается Hyundai Solaris – 9 884 ед. (+22%). Замыкает тройку в корпоративном сегменте Volkswagen Polo – 8 771 ед. (+11%).
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», четвертое и пятое место принадлежит KIA Rio и Skoda Rapid.
Эти модели были проданы в количестве 8 248 ед. (+48%) и 7 661 ед. (+43,5%) соответственно. Вторая пятёрка лидеров среди корпоративных клиентов выглядит следующим образом:
Toyota Camry – 7 631 ед. (+20%)
Renault Logan – 6 443 ед. (+23%)
Skoda Octavia – 6 079 ед. (+9%)
LADA Granta – 5 657 ед. (+34%)
LADA 4х4 – 5 100 ед. (+16,5%)
В целом за 2107 год корпоративные клиенты в России приобрели 202,6 тыс. новых легковых автомобилей (+20%).