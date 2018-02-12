Lifan в России запустил собственный «кэшбек», и стоит отметить, что аналогичной программы пока нет на российском рынке. Lifan Motors Rus для желающих приобрести автомобили марки Lifan без привлечения заемных средств получает дополнительную скидку в размере 20 тысяч рублей.
Lifan в России запустил программу «кэшбек»
12.02.2018 20:05
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Спецпредложение получило название Cashback и оно распространяется на все представленные в РФ модели марки 2017-2018 годов выпуска.
«В настоящий момент и производители и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем свои программы «Лифан Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Однако мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заемных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу «кэшбек»» — сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на гендиректора Lifan Motors Rus Вячеслава Галузинского.
Больше подробностей о предложении можно узнать у официальных дилеров марки на территории России.
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