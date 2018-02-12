Немецкий автопроизводитель в будущем может полностью отказаться от участия в одном из главных автошоу каждого года. Как стало известно, Mercedes-Benz может отказаться от участия в Детройтском автосалоне.

Вместо этого в компании намерены сосредоточится на участии в технологических выставках, а также организованных собственных мероприятиях.

Автопроизводитель может уже в 2019 году пропустит международный автосалон в Детройте. Но стоит отметить, что окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Некоторые эксперты считают, что в скором времени многие автопроизводители начнут отказываться от участия в крупных автосалонах, так как с каждым годом стоимость участия растет и иногда компаниям это не выгодно и не оправданно.

Напомним, что в начале прошлого месяца немецкая компания представила новое поколение своего внедорожника G-Class.