Дорожно-транспортное происшествие, которое устроил нетрезвый водитель без прав управления, было зафиксировано 11 февраля на автодороге Можга — Березняк.

В «пьяном» ДТП в Можгинском районе пострадали 5 человек. Эта крупная авария произошла в 17:20 на 4-м километре трассы Можга — Березняк. Там молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ 1996 года совершил выезд на встречку, где протаранил Opel под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате столкновения пострадали пять человек. Травмы получили сам водитель ВАЗ, его 24-летний пассажир, пассажиры Opel: 64-летний мужчина, 63-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Вновник ДТП скрылся с места аварии. Парня задержали и выяснили, что он не имел водительских прав и был в состоянии алкогольного опьянения.