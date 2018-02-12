Специальную версию Renault Kwid посвятили героям Marvel‍

Французский автопроизводитель для своего популярного на индийском рынке компактного хэтчбека подготовила две спецверсии посвященной героям вселенной Marvel.

На индийском рынке Renault показала Kwid в версии «Железного человека» и «Капитана Америка».

Первая модель получила окрас в стиле костюма Iron Man с золотыми наклейками на кузове и надписью на крышке багажника «Invincible».

Версия «Капитана Америка» оказалась выкрашенной в белый цвет с акцентами в стиле флага США, а на капоте хэтчбека красуется щит супергероя.

Технически спецверсии не изменились. Под капотом моделей установлен литровый 68-сильный мотор, который может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или «автоматом».