Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь пешехода, случилось в воскресенье, 11 февраля, в темное время суток на автодороге «Игра — Глазов».
Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе водитель без прав
12.02.2018 14:58
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Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе Удмуртии водитель без прав. Это ДТП произошло в воскресенье, 11 февраля, около 19:00 на 43 километре автодороги «Игра — Глазов».
Пресс-центр ГИБДД по Удмуртии сообщает, что водитель автомобиля «ВАЗ» 1997 года рождения сбил пешехода 1957 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги в темной одежде без световозвращающих элементов.
В результате наезда пешеход получил смертельную травму и скончался на месте аварии. Водитель находился за рулем автомобиля уже будучи лишенным водительских прав.
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