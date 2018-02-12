Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе водитель без прав

Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе Удмуртии водитель без прав. Это ДТП произошло в воскресенье, 11 февраля, около 19:00 на 43 километре автодороги «Игра — Глазов».

Пресс-центр ГИБДД по Удмуртии сообщает, что водитель автомобиля «ВАЗ» 1997 года рождения сбил пешехода 1957 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги в темной одежде без световозвращающих элементов.