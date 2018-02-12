отзыв об авто

Поиск

Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе водитель без прав

ДТП
12.02.2018 14:58
29 0

Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь пешехода, случилось в воскресенье, 11 февраля, в темное время суток на автодороге «Игра — Глазов».

Насмерть сбил пешехода в Балезинском районе Удмуртии водитель без прав. Это ДТП произошло в воскресенье, 11 февраля, около 19:00 на 43 километре автодороги «Игра — Глазов».

Пресс-центр ГИБДД по Удмуртии сообщает, что водитель автомобиля «ВАЗ» 1997 года рождения сбил пешехода 1957 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги в темной одежде без световозвращающих элементов.

В результате наезда пешеход получил смертельную травму и скончался на месте аварии. Водитель находился за рулем автомобиля уже будучи лишенным водительских прав.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿