Дорожная авария с участием маршрутного автобуса произошла в воскресенье, 11 февраля, на улице Горького.

В Твери маршрутка столкнулась с легковушкой, вылетев на встречку. Этот дорожный инцидент произошел на улице Горького, 11 февраля, напротив дома № 99. Там микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту № 9, протаранил иномарку Renault Logan.

Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано у водителей. Тверь». Как сообщают очевидцы, маршрутка выехала на встречную полосу, но водитель не признает своей вины.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.