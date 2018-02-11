Авария, в которой пострадал молодой водитель, произошла ночью 11 февраля, в 0 часов 46 минут недалеко от села Второе Выгорное Тимского района. На место аварии выезжали сотрудники МЧС.

Водитель «Лады Приора» жестко въехал в сетевую опору в Курской области. При столкновении 2-летний молодой человек сильно пострадал. Наряд МЧС освободил его из заблокированного автомобиля и передал медикам.

Авария, в которой пострадал молодой водитель, произошла ночью 11 февраля, в 0 часов 46 минут недалеко от села Второе Выгорное Тимского района. Автомобилист потерял управление и опрокинулся в кювет, где столкнулся со столбом ЛЭП.

Столкновение было такой силы, что водителя пришлось извлекать сотрудникам МЧС , сообщает «Газета Daily».