Назван Топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в мире

Рейтинг самых продаваемых автомобилей бизнес-класса был опубликован на основании данных focus2move. Продажи автомобилей бизнес-класса в прошлом году составили 3,07 миллиона проданных единиц, что оказалось на 7.6% больше, чем годом ранее.

На мировом рынке этот сегмент занял долю в 3,8 процента. Лидирует по продажам в своем классе Mercedes-Benz E-Class, который показал 36-процентный рост и объём продаж 385 350 реализованных единиц.

На втором месте расположилась баварская модель BMW 5 Series, которая была продана в количестве 337 427 ед., что превышает результат 2016 года на 6.2%.

В тройке лидеров расположился Audi A6 с показателем 255 443 проданных экземпляров. В первую пятёрку вошли Skoda Superb и Hyundai Grandeur.