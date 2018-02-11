Экспорт автокомпонентов Renault из России‍ в 2017 году вырос в 3,3 раза

Компания Renault в прошлом году в 3,3 раза увеличила экспорт российских комплектующих. В 2017 году поставки автокомпонентов достигли 75 млн евро.

Как сообщают в пресс-релизе Renault, в 2017 году на экспорт отправляли 185 различных наименований, среди них детали штамповки, элементы ходовой части и тормозной системы, а также пластиковые изделия и др.

Основным рынком автокомпонентов стали страны Евразии, в которые было отправлено 61% от общего количества экспортируемых деталей.

Также Renault отправляла комплектующие в Америку (25%), Европы (6%), Африку, Индию и Ближний Восток.

Помимо этого на завод в Алжир отправили 20 тысяч сваренных и окрашенных в России кузовов модели Logan.