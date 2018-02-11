Три автомобиля столкнулись утром, 11 февраля, на перекрестке улиц 9-я Ленинская и Стальского. Эта массовая авария унесла жизнь мужчины.
Смертельное ДТП в Омске на улице Стальского, погиб пассажир иномарки
11.02.2018 16:35
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Смертельное ДТП в Омске на улице Стальского произошло 11 февраля. При столкновении трех автомобилей погиб пассажир иномарки. Для ликвидации последствий аварии выезжали спасатели и скорая помощь.
Как сообщают очевидцы аварии, погиб пассажир автомобиля Nissan.
Снимки с места ДТП попали в паблик «Аварийный Омск». Комментаторы попробовали выяснить возможные причины столкновения.
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