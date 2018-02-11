Массовое ДТП на парковке устроил неадекватный водитель. Эта авария была зафиксирована вечером в субботу, 10 февраля, около 10:00. К счастью, в автомобилях не было людей и в ДТП никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель Honda выезжал с парковки. Вначале он врезался в Mazda3, Mazda 3 срикошетила в Mazda Atenza, а та отлетела в Toyota, сообщают очевидцы. По их словам, виновник аварии был в неадекватном состоянии.

К счастью, в момент аварии все три автомобиля стояли на парковке без водителей и пассажиров.

ГИБДД выясняет подробности ДТП.