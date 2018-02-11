Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний, случилось вечером 10 февраля на улице Щелкунова.

10-летний мальчик был сбит на зебре «Матизом» в Великом Устюге. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано 10 февраля около 6 вечера. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла в темное время суток на улице Щелкунова. Иномарка под управлением 42-летнего водителя не пропустила ребенка и совершила на него наезд.

Мальчик с многочисленными ушибами госпитализирован в Великоустюгскую ЦРБ.