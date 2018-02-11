Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний, случилось вечером 10 февраля на улице Щелкунова.
10-летний мальчик был сбит на зебре «Матизом» в Великом Устюге
11.02.2018 15:58
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10-летний мальчик был сбит на зебре «Матизом» в Великом Устюге. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано 10 февраля около 6 вечера. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Авария произошла в темное время суток на улице Щелкунова. Иномарка под управлением 42-летнего водителя не пропустила ребенка и совершила на него наезд.
Мальчик с многочисленными ушибами госпитализирован в Великоустюгскую ЦРБ.
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