«Лада Калина» устроила «перевертыш» под Шебекиным, пострадал один человек. Для ликвидации последствий аварии привлекались силы МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на автодороге «Шебекино — Волоконовка», там перевернулся автомобиль «ВАЗ-2192». Очевидцы позвонили на пульт дежурного МЧС в 9.46.

Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что в аварии пострадал один человек, его передали медикам.