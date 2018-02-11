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«Лада Калина» устроила «перевертыш» под Шебекиным, пострадал один человек

ДТП
11.02.2018 15:20
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на автодороге «Шебекино — Волоконовка», перевернулся автомобиль «ВАЗ-2192».

«Лада Калина» устроила «перевертыш» под Шебекиным, пострадал один человек. Для ликвидации последствий аварии привлекались силы МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на автодороге «Шебекино — Волоконовка», там перевернулся автомобиль «ВАЗ-2192». Очевидцы позвонили на пульт дежурного МЧС в 9.46.

Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что в аварии пострадал один человек, его передали медикам.

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